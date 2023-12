Ruch prezydenta ws. likwidacji mediów publicznych. Duda odpowiedział na wniosek szefa KRRiT

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Andrzej Duda odpowiedział na wniosek szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego i zaprosił na piątek członków Rady do Pałacu Prezydenckiego – informuje Wirtualna Polska. Szef prezydenckiej kancelarii potwierdził w rozmowie z portalem, że rozmowy mają rozpocząć się do godz. 11:30.

Wcześniej prezydent za sprawą weta zdecydował o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych. W odpowiedzi minister kultury postawił TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji. Bartłomiej Sienkiewicz wyjaśnił, że ruch ten pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień. Prezes Polskiej Agencji Prasowej wyjaśnił, że nie oznacza to końca działalności.

Andrzej Duda spotka się z członkami KRRiT. Porozmawiają o likwidacji mediów publicznych

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia Maciej Świrski złożył wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS „osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” do władz spółek. Na razie widnieje tam nazwisko Mateusza Matyszkowicza. Obawy o wpisanie do rejestru nazwiska nowego prezesa Tomasza Syguta podzielają dziennikarze.

Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości przebywają z interwencją poselską w siedzibie Polskiego Radia. Mariusz Błaszczak wraz z Andrzejem Śliwką i Krzysztofem Szczuckim domagają się wyjaśnień, na jakiej podstawie nowy prezes „podjął decyzję o zwolnieniu dziennikarzy i jakie działania zamierza podjąć w związku ze wskazaniem go na likwidatora spółki przez pułkownika Sienkiewicza”. „Neoprezes nie ma odwagi wyjść do nas oraz utrudnia prace dziennikarzy telewizyjnych, którzy chcą relacjonować interwencję poselską” – relacjonują posłowie PiS.

