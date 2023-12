Szef CBŚP Paweł Półtorzycki odwołany. „To nie jest degradacja”

Portal RMF24 poinformował, że ze stanowiskiem pożegnał się komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki. Odwołanie miało być jedną z pierwszych decyzji personalnych insp. Marka Boronia, który pełni obowiązki komendanta głównego Policji.

„Odwołując go z funkcji, Marek Boroń zaproponował mu pozostanie w policji i wyznaczył nowe zadania. Dotychczasowy szef CBŚP miałby objąć stanowisko szefa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dolnośląski komendant złożył rezygnację i jako jeden z kilku nie wycofał jej” – pisał portal.

Półtorzycki pokieruje wrocławską policją. „Jednostka bardzo ciężka”

Według ustaleń Onetu Półtorzycki objął stanowisko szefa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

– To nie jest degradacja, to nie tak. Sprawdził się na stanowisku szefa CBŚP i właśnie dlatego zostanie rzucony na ten bardzo trudny odcinek we Wrocławiu, żeby naprawić tam sytuację – powiedziało portalowi źródło związane ze służbami.

Informatorzy zwracają uwagę na fakt, że dolnośląski garnizon to jednostka specyficzna i bardzo ciężka. W ostatnich latach słynęła z wielu afer, m.in. śmierci Igora Stachowiaka, której okoliczności wyszły na jaw dzięki śledztwu dziennikarskiemu oraz śmiertelnego postrzelenia dwóch wrocławskich policjantów przez Maksymilana F.

Przed świętami minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił o pracach nad likwidacją CBA. — Zaczęliśmy prace nad tym projektem, więc wymaga to kilku tygodni na przygotowanie, potem procedura rządowa, uzgodnienia międzyresortowe, potem Sejm, Senat — mówił w radiu Plus. Jej kompetencje może przejąć CBŚP.

– CBA na początku istnienia, co by nie mówić o nim dzisiaj, odegrało w Polsce bardzo ważną rolę prewencyjną. Ale teraz wymaga całkowitej reorganizacji – mówił były koordynator ds. służb specjalnych Marek Biernacki z Trzeciej Drogi.

