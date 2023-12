– Znamy Szymona Hołownię jako dziennikarza. Sam zetknąłem się z nim w jakiejś redakcji i pamiętam go jako człowieka mocno aktywnego w każdej możliwej kwestii. Jak się dowiedziałem później, ile on ma lat, to byłem zaskoczony, bo to oznaczało, że poznałem go jako bardzo młodego człowieka, a sprawiał wrażenie, jakby już przynajmniej ze dwadzieścia lat pracował w kilku zawodach. Tego typu ludzie mają skłonności do tego, żeby uwierzyć we własną wspaniałość. To jest coś, co może się mu odbić czkawką – mówił w specjalnym, podsumowującym wydarzenia 2023 roku, odcinku „Wprost Przeciwnie” Jakub Mielnik, dziennikarz „Wprost”. Joanna Miziołek dodała: – Hołownia chyba przede wszystkim stawia na PR.

Oto fragment odcinka: Co dalej z „showmanem” Hołownią? „Odejdzie w cień” oraz „ma pewne poważne obciążenie” Paulina Socha-Jakubowska: Co w mijającym roku było dla was wydarzeniem, które będzie nas elektryzowało po latach? Joanna Miziołek: Myślę, że każdy dziennikarz polityczny pewnie powie, że to wybory 15 października, to miało być takie święto demokracji, potem kontynuowane 12 grudnia, które nie udało się, bo Grzegorz Braun wyszedł z gaśnicą i wszystko zepsuł. To rzeczywiście było przełomowe, chyba większość dziennikarzy jednak się nie spodziewała wygranej opozycji (…). Myślę, że zmiana polityczna, ale też mam wrażenie – środowiskowa, która teraz się na naszych oczach odbywa, także medialna, to największe zaskoczenie i to będzie determinowało następny rok.