Kamiński i Wąsik na posiedzeniu komisji. „Jesteśmy w pracy”

20 grudnia były szef CBA Mariusz Kamiński oraz były zastępca szefa CBA Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ich za winnych licznych przestępstw w tzw. aferze gruntowej.

W związku z wyrokiem politycy utracili mandaty poselskie. Jednak w czwartek wzięli udział w posiedzeniu sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Kamiński i Wąsik na posiedzeniu komisji

„Właśnie na komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych panowie Kamiński i Wąsik odmówili przyjęcia od dyrektora gabinetu marszałka Szymona Hołowni postanowienia o wygaszeniu ich mandatów. Panowie nadal uzurpują sobie prawo które prawomocnym wyrokiem odebrał im sąd” – poinformował poseł Konrad Frysztak, wiceprzewodniczący klubu KO.

Dokumenty, których nie odebrali politycy, trafiły do przewodniczącej komisji Marii Janyski. Odczytała ona głośno decyzję Szymona Hołowni.

Poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch stwierdził, że obecność polityków na posiedzeniu jest „kpiną z Sejmu”. „Panowie twierdzili, że dzisiaj z Kancelarii Sejmu otrzymali zaproszenie na posiedzenie komisji. Salę opuścili również posłowie PIS” – napisał później Zimoch.

W rozmowie z dziennikarzami Mariusz Kamiński powiedział, że razem z Maciejem Wąsikiem „zostali zaproszeni na posiedzenie komisji indywidualnie, więc przyszli”. – Jesteśmy w pracy. (...) Jak rozumiem, pan Hołownia rozpoczął procedurę, która trwa. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego pisma od pana Hołowni. Czekam – powiedział.

Na razie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pozostaną na wolności. Ich obrońca złożył do sądu „wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego z powodu łaski prezydenta lub odroczenie wykonania kary do czasu publikacji w Monitorze Polskim postanowienia o wygaszeniu mandatów. Sędzia zwróciła się do marszałka SH o odpis decyzji”. Poinformował o tym 27 grudnia dziennikarz Mariusz Piekarski.

Czytaj też:

Obrona Kamińskiego i Wąsika gra na czas? Na razie nie trafią do aresztuCzytaj też:

Zapytali Tuska, czy Kamiński i Wąsik powinni trafić do więzienia. Premier postawił sprawę jasno