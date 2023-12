Dramat w Ostrowie Wielkopolskim. Wnuczka zaatakowała babcię nożem

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek 28 grudnia w jednym z mieszkań przy ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Z relacji policji wynika, że tuż po godzinie 15 17-letnia dziewczyna zaatakowała swoją babcię nożem, raniąc ją w szyję i ręce.

Oficer prasowa ostrowskiej policji podkom. Małgorzata Michaś przekazała, że kobietę zabrano do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Funkcjonariuszom na razie nie udało się ustalić, co skłoniło nastolatkę do skandalicznego wybryku. Według doniesień służb wnuczka przyjechała do babci w odwiedziny, kobiety nie mieszkały razem. – Dziewczynę zatrzymano, pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Trwają czynności policjantów wyjaśniające okoliczności i przyczyny tego zdarzenia – poinformowała podkom. Małgorzata Michaś.