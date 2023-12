Dramat w Ostrowie Wielkopolskim. Wnuczka zaatakowała babcię nożem

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek 28 grudnia w jednym z mieszkań przy ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Z relacji policji wynika, że tuż po godzinie 15 17-letnia dziewczyna zaatakowała swoją babcię nożem, raniąc ją w szyję i ręce.

Oficer prasowa ostrowskiej policji podkom. Małgorzata Michaś przekazała, że kobietę zabrano do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

17-latka rzuciła się z nożem na swoją babcię

Funkcjonariuszom na razie nie udało się ustalić, co skłoniło nastolatkę do skandalicznego wybryku. Według doniesień służb wnuczka przyjechała do babci w odwiedziny. Kobiety nie mieszkały razem, ale systematycznie się ze sobą kontaktowały i miały dobre relacje.

Wiadomo też, że 17-latka to uczennica jednego z prestiżowych techników, w którym miała bardzo dobre oceny. – Dziewczynę zatrzymano, pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Była trzeźwa– poinformowała podkom. Małgorzata Michaś.

Obecnie trwają czynności policjantów wyjaśniające okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Przeprowadzone są także badania na poczytalność. Jeśli okazałoby się, że była poczytalna, a atak był intencjonalny, wówczas za usiłowanie zabójstwa grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.

