Sprawa Magdaleny Żuk. Adwokat rodziny powiedział dziennikarzom o nowych dowodach

– Jeżeli sprawa trwa ponad sześć lat, to rzeczywiście jest jakiś problem. Można chyba już wprost powiedzieć, że jest to porażka polskiego systemu sprawiedliwości. Postępowanie karne trwa już jedną czwartą życia pani Magdaleny – zwracał uwagę mecenas Ceglarski. Przyznawał, że współpraca z Egiptem jest w tym przypadku „trudna i nieefektywna”, ale winą obarcza przede wszystkim stronę polską.

Sprawa Magdy Żuk: Zgłosili się nowi świadkowie

Prawnik oskarżył Egipcjan o brak chęci do współpracy i odsyłanie nierzadko dokumentów niezwiązanych ze śledztwem, bądź w kółko tych samych, niepotrzebnych danych. Zastrzegł jednak, że to na polski wymiar sprawiedliwości płacimy podatki i to on powinien zmobilizować zagranicznych partnerów oraz przeprowadzić wiele nowych czynności dowodowych. Zwłaszcza, kiedy pojawiły się nowe informacje.

– Nie mogę mówić o szczegółach, ale mogę powiedzieć, że zgłosiły się do nas osoby, które twierdzą, że posiadają wiedzę na temat tej sprawy. I podają pewne konkrety. Powinno się je zweryfikować. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że coś jest na rzeczy – mówił. Zapewniał, że po dokonaniu tych czynności, wyjaśnienie sprawy byłoby na wyciągnięcie ręki. Mecenas Ceglarski podkreślał, że szansa na to była już dawno.

Pełnomocnik rodziny Żuk: Nie ma podstaw do tezy o wypadku

– Ja sądzę, że to nie był wypadek. I nie widzę w ogóle podstaw do tego, żeby mówić, że to był wypadek – stwierdził jasno adwokat rodziny Magdy Żuk. Zwracał uwagę na stałą obecność młodych mężczyzn wokół Polki, od momentu kiedy jej stan się pogorszył. Nie wierzy w obecnie podtrzymywaną wersję z wypadkiem, ponieważ zakłada ona, że Magdalena Żuk była osobą zaburzoną.

– W mojej opinii teza ta opiera się na niczym. Zweryfikowano wszystkie źródła w tym zakresie i uważam, że nic jej nie potwierdza. Absolutnie nic – podkreślał.

