Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Jest reakcja MON

W piątek 29 grudnia Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym poinformowano, że w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP, od strony granicy z Ukrainą, „wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju”.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji” – czytamy dalej.

Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Reakcja szefa MON

Do sprawy odniósł się także szef Ministerstwa Obrony Narodowej. „W związku z pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej służby państwa zadziałały natychmiastowo. Za pośrednictwem BBN jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, Szefem Sztabu Generalnego oraz Dowódcą Operacyjnym SZ. Państwo działa!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X (dawnym Twitterze).

Do wpisu szefa MON odniósł się były minister obrony narodowej. „Nie wiemy, co spadło w okolicy Tomaszowa Lubelskiego. Nie wiemy, czy ktoś ucierpiał. Nie wiemy czemu nie zadziałały systemy obrony przeciwlotniczej. Państwo działa?” – zapytał Mariusz Błaszczak, który już wcześniej próbował wywołać Kosiniaka-Kamysza do odpowiedzi.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak poinformowano, jeszcze dzisiaj o godz. 13:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się pilne spotkanie z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciejem Kliszem.

Więcej informacji wkrótce.