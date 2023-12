Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami KRRiT. Ujawniono szczegóły

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała, że w Pałacu Prezydenckim na prośbę skierowaną przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego odbyło się spotkanie głowy państwa Andrzeja Dudy z członkami KRRiT.

Minister podkreśliła, że podczas spotkania członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawili opinię na temat sytuacji w mediach publicznych. „Konkluzje ze spotkania są następujące: konieczna jest naprawa mediów publicznych, a sprawa ta musi być niezwłocznie rozwiązana” – zaznaczyła szefowa Kancelarii Prezydenta.

Spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami KRRiT

„Ponadto ustalono, że KRRiT jako organ konstytucyjny i do tego powołany przygotuje projekt uchwały, a po jego podjęciu zaprezentuje rozwiązania panu prezydentowi oraz Radzie Ministrów” – podsumowała Ignaczak-Bandych.

Szefowa Kancelarii Prezydenta o spotkaniu mówiła także na antenie Polsat News. Zaznaczyła, że to było siódme spotkanie Dudy z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Prezydent co jakiś czas z różnych powodów spotykał się z Krajową Radą i w tym, i w poprzednim składzie – zaznaczyła.

Szefowa Kancelarii Prezydenta o nowej ustawie medialnej

Ignaczak-Bandych przyznała, że otoczenie głowy państwa także jest za stworzeniem nowej ustawy medialnej. – Co do tego, że media publiczne nie były idealnym bytem w świecie wolności słowa – zgoda. Pan prezydent także zgłaszał swoje uwagi do funkcjonowania tych mediów. Natomiast to nie usprawiedliwia teraz takich działań. Likwidacja oznacza potem wyprzedaż, bo jeśli się coś likwiduje, to potem się to sprzedaje – mówiła.

– Zupełnie normalną drogą byłoby przygotowanie ustawy i pan prezydent też taką wolę deklarował. Bo nie chodzi tutaj o rewolucję, a takie działania podejmuje minister Sienkiewicz, tylko chodzi o działanie zgodne z prawem, demokratyczne, przygotowanie wspólne ustawy i jej wprowadzenie w życie – przekonywała minister. Ignaczak-Bandych zakończyła, że być może nowa ustawa „powinna odnosić pensje w mediach publicznych do jakiejś wartości, która funkcjonuje w sferze publicznej”.

Czytaj też:

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. mediów publicznych. Jest oficjalne pismoCzytaj też:

Rada Mediów Narodowych wydała uchwałę ws. likwidacji TVP. Zaapelowano do związkowców