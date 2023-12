Rosyjski pocisk nad Polską. MSZ podjęło kroki wobec Rosji

Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił, że obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną o godz. 7:12 i znajdował się na terytorium kraju przez trzy minuty. „Identyfikujemy go jako rosyjską rakietę manewrującą” – napisano w komunikacie.

Wcześniej ten sam scenariusz na konferencji prasowej przedstawił szef sztabu gen. Wiesław Kukuła. – Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła przez polską przestrzeń powietrzną – powiedział po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. – Była przez nas śledzona, opuściła tę przestrzeń. Mamy na to potwierdzenie narodowe i sojusznicze – dodał.

MSZ wezwało charge d’affaires Rosji

Na te doniesienia zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort poinformował w komunikacie, że wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski wezwał charge d’affaires Federacji Rosyjskiej Andrieja Ordasza. Polityk wręczył dyplomacie notę, w której Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się wyjaśnienia incydentu z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez pocisk samosterujący i natychmiastowego zaprzestania tego typu działań.

– Powiedziałem jasno panu charge d’affaires, że ponowienie tego typu prób spotka się z ostrzejszą reakcją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ jest to testowanie naszej efektywności i naszego podejścia do obrony – komentował Władysław Teofil Bartoszewski. – Zapewniam, że jesteśmy w stanie zareagować szybko i skutecznie, jeśli to się powtórzy. Przekazałem panu charge d'affaires, aby przestali testować granice naszego państwa – dodał.

Na pytanie o formę reakcji Polski na powtórzenie takiego incydentu odparł, że jeśli rakieta poleciałaby kawałek dalej w głąb terytorium, to zostałaby zestrzelona. – Mamy świetnie przygotowaną armią, świetnych dowódców i świetnego ministra obrony narodowej i zrobimy wszystko, aby w roku 2024 bezpieczeństwo Polski zwiększyło się znacząco – zaznaczył wiceszef MSZ.

Czytaj też:

Rosyjska rakieta wleciała do Polski. Zareagował Departament Stanu USACzytaj też:

Rakieta w Polsce. Oficjalnie: To rosyjski pocisk manewrujący