Kanał TVP Info znów nadaje. Odwołano się do słów znanego poety

Nowy prowadzący TVP Info Jarosław Kulczycki odniósł się do słów niewymienionego z imienia i nazwiska Jarosława Marka Rymkiewicza. – Wierzymy bowiem, że co się podzieliło, to się może skleić. Polacy są razem i muszą być razem, bo świat stał się niebezpieczny – powiedział.

Kanał TVP Info wznowił nadawanie. Stało się to o godz. 19.30, kiedy wystartował nowy program informacyjny Telewizji Polskiej o tej samej nazwie. Chwilę przed tym nadawano sygnał z TVP Polonia. Po zakończeniu emisji teleturnieju „Gra słów. Krzyżówka” pojawiły się reklamy, a następnie – na kilkanaście sekund – plansza TVP Info i zaczął się program „19.30”. Powrót kanału TVP Info. Nie obyło się bez wpadek Nie obyło się bez drobnych wpadek. W lewym dolnym rogu obok belki wyświetlano logo „19.30”. Nałożono na nie interaktywny zegar, który pokazywał czas „na żywo”. Po pewnym czasie jednak z tego zrezygnowano. O powrocie TVP Info poinformowano też na koniec wydania nowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej. – Do państwa domów wrócił kanał informacyjny Telewizji Polskiej – TVP Info. W państwa imieniu będziemy informować, zadawać pytania i komentować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie – powiedziała Joanna Dunikowska-Paź. Następnie gościem był gen. Waldemar Skrzypczak. Po rozmowie wyemitowano reklamy, a potem pojawiła się plansza TVP Info z „publicystyką” i głos zabrał Jarosław Kulczycki, który m.in. kierować będzie „Panoramą”. TVP Info wznowiło nadawie. Mocne słowa prowadzącego na wstępie – Przez ostatnie osiem lat istniał kanał telewizyjny o takiej nazwie, jednak ze swoim pierwowzorem i zasadami rzetelności dziennikarskiej nie miał wiele wspólnego. To się zmieni. Osobiście gwarantuję państwu, że w Telewizji Polskiej w ogóle, a w TVP Info i programach informacyjnych TVP w szczególności będziemy dawali głos wszystkim stronom sporu politycznego, czy społecznego. Będziemy dochowywali zasad rzetelności i bezstronności – zapewniał Kulczycki. – Będziemy na nowo budowali polską telewizję publiczną, inaczej niż napisał pewien poeta, wierzymy bowiem, że co się podzieliło, to się może skleić. Polacy są razem i muszą być razem, bo świat stał się niebezpieczny. Dziś chcieliśmy zacząć od dyskusji na temat mediów publicznych, jednak wojna zmieniła te plany – zakończył nowy prowadzący TVP Info, który wrócił do Telewizji Polskiej po kilku latach. Następnie połączono się z reporterem Marcinem Antosiewiczem, który był przed siedzibą BBN. Czytaj też:

