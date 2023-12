Lech Wałęsa martwi się o Donalda Tuska. Złożył też deklarację

Lech Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem” wyrażał silne wsparcie dla Donalda Tuska. – Apeluję wszem i wobec – pomagajmy Tuskowi! – powiedział były prezydent. – Trzeba wspierać Tuska, bo jest przemęczony i ma dużo na głowie – dodał. Lech Wałęsa ocenił krótko, że nowemu premierowi „idzie dobrze” i złożył też pewnego rodzaju deklarację. – Od początku jako pierwszy go wspierałem, wspieram i będę wspierać – nawet, jeśli tego sobie nie życzy – powiedział.

Donald Tusk powinien wystartować w wyborach prezydenckich? Lech Wałęsa komentuje

Były prezydent został również zapytany, czy Donald Tusk powinien w przyszłości wystartować w wyborach prezydenckich. – Jeśli będzie mu się to podobało, to kandydowanie, to jestem za. Ale jeśli dobrze rozegra tę walkę, którą teraz gra – ocenił.

Druga kadencja Andrzeja Dudy w roli prezydenta kończy się w 2025 roku. Polityk nie będzie mógł startować w wyścigu o wspomnianą funkcję po raz trzeci, bo taka możliwość nie jest przewidziana prawnie. W związku z tym pojawiają się spekulacje, kto zawalczy o prezydenturę z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Na nieoficjalnej giełdzie nazwisk pojawia się Beata Szydło.

– Nad tym, kto będzie kandydatem PiS – mam nadzieję, że również Zjednoczonej Prawicy, że pójdziemy jako cały obóz w tych ważnych, jednych z najważniejszych pewnie wyborach – będziemy się zastanawiać w przyszłym roku – skomentowała na antenie Radia Zet była premier, a obecnie europosłanka.

Czy koalicja rządząca okaże się trwała? Najnowszy sondaż

W sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, zapytano respondentów, czy koalicja tworzona przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę przetrwa całą kadencję. 45 proc. badanych uważa, że koalicja okaże się trwała, a 32 proc. jest przeciwnego zdania. Aż 23 proc. ankietowanych nie umie odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie.

Czytaj też:

Minister kultury wezwany do zapłaty 45 mln zł. Nowe oświadczenie Michała AdamczykaCzytaj też:

Internetowe spięcie Szydło ze Szczerbą. „Możesz sobie wyć i rzucać oszczerstwa”