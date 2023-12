9-latka uratowała swoją mamę. „Mała-wielka bohaterka”

W czwartek 28 grudnia w godzinach porannych 9-letnia dziewczynka zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała dyspozytorkę, że jej mama potrzebuje pomocy. Dziecko przekazało niezbędne informacje, które umożliwiły służbom ratunkowym przeprowadzenie szybkiej interwencji.

9-latka uratowała swoją mamę. Kobieta trafiła do szpitala

Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z patrolu interwencyjnego z Komisariatu Policji w Kunowie. Kobieta była półprzytomna i nie pamiętała, co się stało. Funkcjonariusze utrzymywali z nią kontakt i monitorowali jej czynności życiowe aż do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Kobieta trafiła do szpitala.

„Funkcjonariusze ustalili dane i numery telefonów do członków rodziny, po czym skontaktowali się z mężem kobiety, a bohaterska dziewczynka pozostała pod opieką starszego brata” – czytamy w komunikacie KPP Ostrowiec Świętokrzyski.

Policja podkreśla, że 9-latka wykazała się niebywałą odpowiedzialnością i opanowaniem, co zasługuje na uznanie. „W sytuacjach stresowych często nawet osobom dorosłym trudno jest zachować zimną krew, a przytomność umysłu, jaką wykazała się »mała«-wielka bohaterka zdecydowanie jest godne pochwały” – podsumowano.

Czytaj też:

Dramatyczne sceny w Łebie. Pijany turysta wpadł do kanału portowegoCzytaj też:

Dramat w Ostrowie Wielkopolskim. Wnuczka zaatakowała babcię nożem