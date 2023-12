Maciej Orłoś pierwszy raz o zwolnieniu Sierockiego: Znamy się od lat i zawsze lubiliśmy, ale...

Wiktor Krajewski: „Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości”, przywitała w piątek widzów TV Republika Danuta Holecka, gdy po raz pierwszy pojawiła się na antenie po „odejściu” z TVP. Miałeś okazję rzucić okiem na te prawdę dziennikarską, którą głosi TV Republika?

Maciej Orłoś: Nie interesuję mnie już to, jaką „prawdę” opowiadają ci ludzie, a poza tym ich obrazu rzeczywistości nie da się oglądać ani słuchać. To odwracanie kota ogonem. „Prawdziwe wiadomości”. „Polska telewizja”. To nie może być po prostu telewizja, po prostu wiadomości. Ten pseudopatriotyczny wymiar trzeba podkreślić. Taki język jest dla mnie nie do przyjęcia. Moja tolerancja się skończyła i nie byłem w stanie słuchać tego, co oni bredzą. Mówię i o pseudodziennikarzach z TVPiS oraz politykach, którzy zrobili sobie z państwowych mediów tubę propagandową.

Przez osiem lat widzowie oglądali cyrk, ale ten cyrk wreszcie wyjeżdża z miasta.

A wracając do Holeckiej. Jeśli będzie prowadzić sobie programy w TV Republika, niech sobie je prowadzi. Stacja jest prywatna, więc ich prawem jest głosić „ich prawdy”. Panuje wolność słowa. Mogli tak postępować od wielu lat, tyle że woleli przywłaszczyć sobie media państwowe. I dlatego takie osoby jak Holecka, które przykładały do tego rękę i nie widziały w tym nic zdrożnego, jest poza moim zainteresowaniem. Nie zamierzam jej słuchać, nie zamierzam jej oglądać.