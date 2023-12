- Drodzy państwo, powoli żegnamy rok 2023. Co to był za rok! - rozpoczął noworoczne orędzie premier Polski Donald Tusk. - W historii Polski zapisze się jako czas przełomu. Chcę wam za ten rok bardzo podziękować - mówił szef rządu, zaznaczając jednocześnie, że był to czas trudny. - Pełen emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i triumfu demokracji - powiedział, przypominając, że "udało nam się pobić rekord wyborczej frekwencji".

