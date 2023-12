Kępno. Niemowlę z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. „Zatrzymani są rodzice”

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 30 grudnia, w miejscowości Kępno w województwie wielkopolskim.

Policja z Kępna: Zatrzymani są rodzice tego dziecka

19-letna kobieta przywiozła do tamtejszego szpitala swoje dwumiesięczne dziecko, które odniosło poważne obrażenia głowy. Miało m.in. pękniętą czaszkę.

Personel szpitala natychmiast powiadomił o tym stróżów prawa. Pojawiły się bowiem przypuszczenia, że obrażenia nie powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku, lecz przemocy.

– Wczoraj w godzinach wieczornych trafiło do szpitala dwumiesięczne dziecko. Lekarz zawiadomił nas o stanie zdrowia dziecka, w związku z tym podjęliśmy czynności. Na tę chwilę zatrzymani są rodzice tego dziecka i wszystko jest wyjaśniane pod nadzorem prokuratora – poinformował w rozmowie z Radiem Eska st. sierż. Rafał Stramowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Dziecko trafiło na oddział neurochirurgiczny w Poznaniu

Zatrzymani to wspomniana matka oraz 30-letni ojciec dziecka. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do powstania obrażeń u dziecka oraz czy prokuratura postawiła zarzuty zatrzymanym. Na obecnym etapie postępowania policja nie udziela więcej informacji.

Stan niemowlęcia był na tyle poważny, że najpierw zostało ono przetransportowane z Kępna do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, a stamtąd do jednego ze szpitali w Poznaniu na oddział neurochirurgiczny. Przebywa tam do chwili obecnej. Na szczęście, obecny stan dziecka jest stabilny.

