Ostre słowa Andrzeja Dudy w orędziu. „Wyciągnąłem z tamtej sytuacji wnioski”

Andrzej Duda rozpoczął swoje wystąpienie od podsumowania obecnej sytuacji na polskiej scenie politycznej, która uległa przeobrażeniu po przeprowadzonych w październiku wyborach parlamentarnych. – Kończący się właśnie rok był rokiem zmiany w polskiej polityce. Po ośmiu latach zmieniła się w naszym kraju większość parlamentarna, zmienił się premier, zmienił się rząd. Ale nie zmieniło się najważniejsze zadanie, jakie stoi przed rządzącymi. To konieczność dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. O bezpieczeństwo Polek i Polaków. Tak było w 2023 roku i dokładnie tak samo będzie w rozpoczynającym się właśnie 2024 roku – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że zagrożenia zewnętrzne nie zniknęły, po czym wspomniał o pełnowymiarowej wojnie rozpętanej przez Rosję w Ukrainie. – Dlatego musimy cały czas wzmacniać i modernizować polską armię. Wzmacniać sojusze. Nie może być odwrotu od tej polityki. Bezpieczeństwo Polski nie ma ceny! A dla mnie jest i będzie najważniejszą polską sprawą! Jako zwierzchnik sił zbrojnych jestem zawsze gotowy do współpracy z rządem w tematach dotyczących wzmacniania naszego bezpieczeństwa – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda odniósł się także do zmian forsowanych przez większość rządzącą w mediach publicznych. – Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem – powiedział Andrzej Duda i wskazał, że nigdy nie zgodzi się na łamanie Konstytucji. – Wzywam koalicję rządową, aby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że chaos prawny i konflikt wewnętrzny prowadzą do osłabienia kraju. – Mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją (...). Wyciągnąłem z tamtej sytuacji wnioski. Jestem gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach – powiedział Andrzej Duda.

Więcej informacji wkrótce.