TV Republika skorzystała na zmianach w TVP. Dane mówią same za siebie

Po przejęciu władzy przez nowy rząd w TVP zaczęły się tam nowe porządki. 20 grudnia wyłączono sygnał TVP Info, który wrócił do nadawania w nowej formie po kilku dniach. Wcześniej zdecydowano o likwidacji głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Zamiast „Wiadomości” widzowie mogli zobaczyć „19.30”. Pracownicy dawnej telewizji publicznej znaleźli się w TV Republika. Zatrudnieni zostali tam np. Danuta Holecka czy Michał Rachoń.

Zmiany w TVP nie wszystkim przypadły do gustu. Dane pokazują, że skorzystała na tym właśnie prawicowa telewizja należąca do Tomasza Sakiewicza. Wcześniej, od 1 stycznia do 19 grudnia, stacja miała marginalny udział w rynku – 0,01 proc. Już 20 grudnia TV Republika włączyło 2,60 proc. widzów. Jeszcze lepiej było przez kolejne trzy dni, gdzie stacja miała ponad trzy proc. udziału w rynku.

Najnowsze wyniki oglądalności. TV Republika korzysta na zmianach w TVP

W następnych dniach dynamika nieco wyhamowała, ale średnie dobowe udziały TV Republika od 20 do 28 grudnia wyniosły 2,70 proc. – wynika z danych Wirtualnych Mediów. Oznacza to, że w rankingu kanałów informacyjnych stacja Sakiewicza przegrywa jedynie z TVN24 (7,16 proc.). Na trzeciej pozycji uplasował się Polsat News – 2,36 proc. Na siódmym miejscu znalazło się z kolei inne prawicowe medium. Telewizja wPolsce.pl zanotowała skok z 0,03 proc. na 0,15 proc.

TV Republika w środę 20 grudnia w paśmie „Wiadomości” o godz. 19.30 pokazała program specjalny z udziałem byłych pracowników TVP. Przed telewizorami zasiadło wówczas 548 tys. osób, co przełożyło się na 4,37 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Jednocześnie była to najchętniej oglądana pojedyncza audycja w historii TV Republika. Na razie nie ma danych za 29 grudnia, kiedy w stacji zadebiutowała Holecka, ale widzów było tylu, że portal zanotował awarię.

