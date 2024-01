„Chcą przejąć potencjał PiS-owskiego TVP”. Apel o natychmiastowe zerwanie działań

Poseł PO Michał Szczerba wraz z Akcją Demokracją „wzywa operatorów IPTV i firmy odpowiadające za sieci kablowe oraz platformy Smart TV do natychmiastowego zerwania negocjacji z Mediami Narodowymi Roberta Bąkiewicza”.

„Nie możemy dopuścić, aby skrajnie nacjonalistyczna telewizja znana z szerzenia ksenofobicznych i antysemickich treści trafiła do szerokiego grona odbiorców poprzez włączenie jej do oferty dużych sieci kablowych, operatorów IPTV oraz oferty aplikacji w telewizorach Smart TV” – wyjaśnia polityk. „Nie bądźcie odpowiedzialni za udostępnienie nienawiści, antysemityzmu, rasizmu i szczucie na mniejszości w polskich domach!” – podkreśla Szczerba.

Apel Michała Szczerby i Akcji Demokracji

Akcja Demokracja tłumaczy, że „Bąkiewicz i jego telewizja chcą przejąć potencjał PiS-owskiego TVP szerzenia nienawiści do szerokiego grona odbiorców – w kanałach telewizyjnych dostępnych dla każdego”. „Możemy to zatrzymać!” – argumentują apel o zerwanie negocjacji z Mediami Narodowymi.

„Przechodząc z mało znanych portali internetowych do telewizji, skrajna prawica wyciąga swoje ręce po nowych zwolenników i zwolenniczki. Nie ma zgody na to, aby pełne uprzedzeń treści były tak łatwo dostępne! Musimy zatrzymać Roberta Bąkiewicza i Media Narodowe, zanim ich ksenofobiczna propaganda zwiększy swój zasięg” – przekonuje Akcja Demokracja. Petycję pod nazwą: „Bąkiewicz, idź krzyczeć gdzie indziej” podpisało prawie 5 tys. osób.

Robert Bąkiewicz odpowiada

Prezes TV Media Narodowe odniósł się do apelu. „Jak rozumiem Polsce pod rządami PO mają istnieć tylko TVN i Wyborcza. Wobec innych? Cenzura! TV Media Narodowe są i będą niezależnymi konserwatywnymi mediami” – podkreślił Bąkiewicz, który przy okazji poprosił o wsparcie „wobec nacisków nowych władz i prób zamykania im ust”. TV Media Narodowe zapowiedziała także wystąpienie z odpowiednimi środkami prawnymi w stosunku do Szczerby.

Bąkiewicz po kilkunastu godzinach zamieścił także bardziej obszerny wpis. „To, co robi Szczerba i jemu podobni, to współczesny rodzaj rasizmu kulturowego, który ma na celu wykluczenie z życia społecznego ludzi reprezentujących przywiązanie do prawdy, rozumu i prawa naturalnego. Stygmatyzuje więc swoich oponentów negatywnymi cechami, aby przykryć prawdziwe źródło sporu, które mogłoby odsłonić słabość jego argumentacji oraz ukryć i usprawiedliwić łajdackie metody prowadzenia walki ideologicznej” – brzmi część wpisu.



