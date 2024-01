Oburzające wideo z Tatr. Poszukiwany sprawca. Za wskazanie duża nagroda

Redakcja serwisu tatromaniak.pl opublikowała n a Facebooku krótkiego wideo, nagrane tuż po północy 1 stycznia. Przedstawia pokaz fajerwerków.

Huczne świętowanie to kwestia sporna – jedni nie wyobrażają sobie witania nowego roku bez pokazu sztucznych ogni, a inni zwracają uwagę na troskę o dobro zwierząt. Te mogą nawet stracić życie w wyniku stresu spowodowanego ogromnym hałasem.

Pewne jest jednak, że w miejscach takich jak Dolina Pięciu Stawów w Tatrach Wysokich, gdzie żyją jelenie, rysie czy kozice, fajerwerków zdecydowanie puszczać nie wolno.

„Sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów”

Tatromaniak informuje, że anonimowa osoba zaoferowała 5 tys. zł za ujawnienie imienia i nazwiska osoby, która postanowiła „urządzić sobie pokaz sztucznych ogni” w tym właśnie miejscu. „Dalej sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów” – czytamy.

W rozmowie z serwisem nowytarg.naszemiasto.pl jeden z przewodników tatrzański przypomina przepisy, które informują jasno, że puszczanie fajerwerków w tym miejscu jest zakazane, ze względu na ochronę przyrody. – Skoro ktoś w zimie dotarł do Doliny Pięciu Stawów, musiał wcześniej mieć doświadczenie w górskich wędrówkach – czytamy. To wskazuje zdaniem przewodnika, że osoba, która złamała prawo, dobrze wiedziała, co robi.

"Huk wywołuje u zwierząt olbrzymie przerażenie"

Warto przypomnieć też apel Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego pracownicy zaproponowali, by zrezygnować z puszczania fajerwerków. U zwierząt „dzikich, jak i bezdomnych, gospodarskich i domowych, u których huk i strzały powodują ogromny stres”, dla nich „noc sylwestrowa jest koszmarem” – informowali. Apel ten dotyczy corocznej akcji, której hasło brzmi po prostu: „Nie strzelaj w sylwestra”.

– Huk wywołuje u zwierząt olbrzymie przerażenie, a nawet ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich zdrowia i życia. (...) Zdarzało się, że spłoszone zwierzęta, np. kozice, w trakcie ucieczki ulegały śmiertelnym wypadkom – powiedział 31 grudnia w rozmowie z tpn.pl dyrektor Szymon Ziobrowski.

Warto dodać, że w uchwale Rady Miasta Zakopane z 23 grudnia 2019 roku znajduje się zakaz odpalania fajerwerków – o czym przypominały kilka dni temu władze. Zakazem tym objęte są miejsca publiczne.

