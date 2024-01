Zmarła znana „Profesor Zdrówko”. „Do kogo zadzwonię z prośbą o radę?”

Profesor Kozłowska-Wojciechowska zmarła w wieku 72 lat.

„Dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Pani Profesor Małgorzata Kozłowska -Wojciechowska, słynna Pani Profesor Zdrówko. Małgosiu, smutno mi i pusto bez Ciebie. Do kogo teraz zadzwonię z prośbą o radę?” – napisała w noworoczny poniedziałek na Facebooku Katarzyna Bosacka. Dr Kozłowska-Wojciechowska często wypowiadała się programie dziennikarki „Wiem, co jem”.

facebook

Życiorys Profesor Kozłowskiej-Wojciechowskiej

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska urodziła się 15 maja 1951 roku. Przez wiele lat była pracownikiem naukowym w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Kierowała Zakładem Upowszechniania Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz przez 25 lat pracowała jako lekarz w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii tego Instytutu w Szpitalu Bródnowskim.

Była specjalistką chorób wewnętrznych, gastroenterologii, edukacji żywieniowej i dietetyki, wykładała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 1994 roku otrzymała odznakę honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. W 2012 została profesorem nauk medycznych.

W 2008 założyła i objęła kierownictwo studiów podyplomowych z „Psychodietetyki” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Była zaangażowana w popularyzację nauki poprzez występy w różnych audycjach radiowych i telewizyjnych.

W 2015 roku zwyciężyła w 11. edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Popularyzatorzy Indywidualni – Naukowcy, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była autorką książki „Żyjmy w zdrowiu czyli nowa piramida żywienia” oraz współautorką „Czy wiesz, co jesz? Poradnik konsumenta, czyli na co zwracać uwagę, robiąc codzienne zakupy” napisanej wspólnie z Katarzyną Bosacką.

Czytaj też:

Nie żyje Iwona Śledzińska-Katarasińska. Była posłanką przez 32 lataCzytaj też:

Nie żyje Barbara Borys-Damięcka. „Wybitna reżyserka, niestrudzona senatorka”