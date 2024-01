5 kolejnych dziennikarzy przechodzi do TVP Info. Nowe twarze mediów publicznych

O kolejnych transferach do TVP Info donosi branżowy portal wirtualnemedia.pl. W krótkich słowach podsumowuje też dotychczasowe dokonania nowych twarzy mediów publicznych. Dowiadujemy się więc, że Dominika Komarnicka to była prezenterka kanału News 24, która z kanałem związany była od jego startu na początku 2022 roku, związana wcześniej z telewizją WTK. W TVP Info prowadziła już serwisy wieczorne 30 i 31 grudnia.

Nowi pracownicy TVP Info

W wieczór sylwestrowy współprowadzącym był także Adam Kisiołek z News 24. W tej stacji pełnił funkcje prezentera i reportera.Z kolei Michał Adamiuk, który w niedzielę i poniedziałek pojawił się w TVP Info, przed News 24 związany był z Radiem ZET (od 2014 roku) i Motowizją. Zdarzyło mu się pracować również dla Fokus TV czy Radia Eska.

Na antenie kanału informacyjnego Telewizji Polskiej pojawił się także Maciej Jabłoński, do tej pory związany z redakcją sportową. To doświadczony dziennikarz, który od 2006 roku związany był z TVP Sport, a serwisy prowadził już także w TVP1 i TVP Info. W CV ma również pracę w TVN. Poprowadził on program w poranek 1 stycznia.

Widzowie z pewnością rozpoznają też Piotra Jędrzejka, występującego do tej pory w Polsat News. Znany jest nie tylko z „Wydarzeń” Polsatu czy „W rytmie dnia”, ale też programu „Nowy dzień”. Ma też doświadczenie z pracy w „Superstacji”. W TVP Info prowadził poranne rozmowy publicystyczne w nowy rok.

TVP Info jednak nie zostanie skasowane?

Kanał TVP Info został wyłączony w środę 20 grudnia i przez kilka dni nie wracał na antenę. Okazuje się, że na w środę 27 grudnia spotkaniu przy ul. Woronicza dyskutowano o kwestii wznowieniu nadawania. Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynikało, że nazwa – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – może pozostać bez zmian.

Dlaczego zdecydowano się na pozostawienie starej nazwy? Wirtualne Media wyjaśniały, że nadawanie musi odbywać się zgodne z kartą powinności, w której mowa o TVP Info. Zmianę musiałaby zaakceptować KRRiT.

