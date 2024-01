Dramat w Zgorzelcu. Pies zaatakował niemowlę. Dziecko nie żyje

Pies rasy bulterier pogryzł niespełna dwumiesięczną dziewczynkę. Do zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia w godzinach popołudniowych w jednym z domów w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.

Pies zaatakował niemowlę. Dziewczynka nie żyje

W rozmowie z TVN24 dyrektor ds. medycznych szpitala w Zgorzelcu Marcin Wolski przekazał, że ok. godz. 16:45 7-tygodniowa dziewczynka trafiła na SOR. Dziecko miało „poważne rany”, wynikające z pogryzienia, zwłaszcza w okolicy głowy. Niestety, mimo natychmiast podjętej reanimacji, życia dziewczynki nie udało się uratować.

