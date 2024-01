KRRiT reaguje na skandaliczne słowa Jana Pietrzaka

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczyna postępowanie ws. skandalicznych słów Jana Pietrzaka wypowiedzianych na antenie Telewizji Republika. Stację może czekać wysoka kara finansowa.

O powzięciu działań poinformował w środę rano przewodniczący KRRiT Maciej Świrski. „Wydałem polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji telewizji Republika, w której występował Pan Jan Pietrzak” – przekazał.

twitter

Jak czytamy, jest to „standardowa procedura”, która polega na „wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących”. Takie nagranie jest następnie analizowane i na jego podstawie przewodniczący Rady podejmuje decyzję o dalszych działaniach.

Czytaj też:

Jan Pietrzak wywołał skandal w Telewizji Republika. Prokuratura reagujeCzytaj też:

TV Republika skorzystała na wyłączeniu TVP Info. Przebiła Polsat News i ściga TVN24

Wkrótce więcej informacji