KRRiT reaguje na skandaliczne słowa Jana Pietrzaka

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczyna postępowanie ws. skandalicznych słów Jana Pietrzaka wypowiedzianych na antenie Telewizji Republika. Stację może czekać wysoka kara finansowa.

O powzięciu działań poinformował w środę rano przewodniczący KRRiT Maciej Świrski. „Wydałem polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji telewizji Republika, w której występował Pan Jan Pietrzak” – przekazał.

twitter

Jak czytamy, jest to „standardowa procedura”, która polega na „wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących”. Takie nagranie jest następnie analizowane i na jego podstawie przewodniczący Rady podejmuje decyzję o dalszych działaniach.

Prokuratura wszczęła postępowanie

Wcześniej działania związane ze skandaliczną wypowiedzią Jana Pietrzaka podjęła już Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Polecenie w tym kierunku wydał Prokurator Generalny Adam Bodnar. Zawiadomienia do prokuratury napływały jednak także z wielu innych stron.

– Na polecenie Prokuratora Generalnego oraz w związku z zawiadomieniami wpływającymi do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w dniu dzisiejszym wszczęto postępowanie dotyczące wypowiedzi uczestnika programu wyemitowanego w dniu 31 grudnia 2023 roku w Telewizji Republika – informował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Oburzające słowa Jana Pietrzaka

Skandaliczna wypowiedź Jana Pietrzaka padła antenie Telewizji Republika w niedzielę 31 grudnia. Najpierw stwierdził on, że „ma dosyć niemieckiego panowania w Polsce”. – Nie wstępowaliśmy do UE po to, żeby pod dyktando Niemców pracować. A wszystkie fakty, które oni wykonują w tak krótkim czasie, są antypolskie zdecydowanie – głosił na antenie.

– Już Odra nie nadaje się do wykorzystania przez Polaków, już trzeba centrum komunikacyjne skasować, już trzeba coś tam. Już trzeba imigrantów nam wprowadzić – kontynuował Jan Pietrzak, po czym powiedział, że ma „okrutny żart z tymi migrantami”.

– Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – „zażartował” Jan Pietrzak.

Czytaj też:

Jan Pietrzak wywołał skandal w Telewizji Republika. Tak pokazał to Michał RachońCzytaj też:

TV Republika skorzystała na wyłączeniu TVP Info. Przebiła Polsat News i ściga TVN24