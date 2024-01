Zmiany w kierownictwie Lasów Państwowych. Donald Tusk ogłosił nowego szefa

Donald Tusk zorganizował po posiedzeniu rządu konferencję prasową. Na wstępie premier poinformował o tym, „na co wszyscy czekali, czyli o zmianach w Lasach Państwowych”. – Pani minister Paulina Hening-Kloska poinformowała o podjęciu decyzji w sprawie zmian w Lasach Państwowych. Nowym dyrektorem Lasów Państwowych będzie pan Witold Koss, znany leśnik z Zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny – zaczął Tusk.

Szef rządu podkreślił, że nowy szef Lasów Państwowych „będzie do dyspozycji kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione”. – To jest kwestia kilku dni. Związane jest to z faktem, że dotychczasowy, znany skądinąd, pan Józef Kubica, głównie specjalista z upartyjnienia Lasów Państwowych na skalę niespotykaną w historii, myślę lasów w całej Europie – mówił Tusk.

Witold Koss nowym szefem Lasów Państwowych. Józef Kubica wkrótce zostanie odwołany

Premier wyjaśnił, że Kubica jako radny sejmiku wojewódzkiego zostanie odwołany w ciągu kilku dni. – Oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są oczywiste i związane są przede wszystkim z wielką potrzebą autentycznej, społecznej kontroli, społecznego nadzoru nad tym, co dzieje się z naszymi lasami. Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów – kontynuował Tusk.

– Powiedział mi to zdanie, które powinno być czymś takim, na kształt motto dla nas wszystkich, którzy tak czy inaczej, będą zajmowali się przyszłością polskich lasów, że lasy to jest święta rzecz. To nie jest tylko gospodarka. Gospodarka leśna jest bardzo ważną częścią tego fenomenu, jakim są polskie lasy. Lasy to dobro społeczne, dobro narodowe, a nie tylko gospodarka i dlatego liczę bardzo zarówno na nowe szefostwo, na zaangażowanie nowego ministerstwa – zakończył szef rządu.

