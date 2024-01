O tym zachowaniu posła PiS mówiła cała Polska. Jarosław Kaczyński: Ja nic nie wiem

Jarosław Kaczyński został zapytany na konferencji prasowej o gest Kozakiewicza w Sejmie pokazany przez Mariusza Kamińskiego w stronę posłów Koalicji obywatelskiej. – Ja nic nie wiem o geście Kozakiewicza, znaczy wiem, co to jest gest Kozakiewicza i doskonale pamiętam ta piękną chwilę, które cieszyła nie tylko Polskę, ale i kawał świata, natomiast nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest po prostu jakiś element – nazwę to bardzo łagodnie i elegancko – manipulacji – zakończył.

Co z wygaszeniem mandatów poselskich polityków PiS?

Sprawa związana jest wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który 20 grudnia skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz polityka PiS Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności. Chodzi o tzw. aferę gruntową. Wyrok był prawomocny, w związku z czym marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował o wydaniu postanowienia ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się jednak na sali obrad w związku z posiedzeniem, które miało miejsce tego dnia w Sejmie. Marszałek zaznaczył wtedy, że do postanowienia o wygaszeniu mandatów poselskich dołączył list, w którym prosił Wąsika i Kamińskiego o powstrzymanie się od obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu posła. Hołownia ubolewał, że politycy nie odnieśli się do treści jego listu.

Skandal w Sejmie. Mariusz Kamiński pokazał w stronę posłów obraźliwy gest

W pewnym momencie parlamentarzyści opozycji zaczęli skandować: „do więzienia”, a posłowie PiS byli Kamińskiemu brawo. Były szef MSWiA wstał wówczas z ławy sejmowej i z uśmiechem na twarzy najpierw pokazał dwa place w geście zwycięstwa, a potem wykonał tzw. gest Kozakiewicza. Nagranie momentalnie obiegło media społecznościowe.

