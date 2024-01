Rachoń reaguje na słowa Króla o migrantach. „TV Republika jest domem wolności słowa, ale...”

Z końcem ubiegłego roku Michał Rachoń został dyrektorem programowym Telewizji Republika, gdzie od momentu rozpoczęcia zmian w mediach publicznych prowadzi swój autorski program „Jedziemy”. W ostatnim czasie o stacji zrobiło się głośno ze względu na transfer pracowników ze „starego” TVP. Mówiono o niej też w kontekście wzrostu oglądalności, ze względu odpływ widzów z TVP.

Jednak to nie jedyne powody. Niedawno na jej antenie gościł Jan Pietrzak. – Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – powiedział satyryk. Później Michał Rachoń pokazał, w jakim kontekście został wypowiedziany ten „okrutny żart”.

Kolejny skandal w TV Republika. Jachira składa wniosek do prokuratury

Kolejny skandal wywołał Marek Król. Publicysta zaproponował, by nielegalnym imigrantom tatuować ręce, tak jak niegdyś więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wypowiedź spotkała się z falą krytyki. Działania w tej sprawie zapowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

„Kolejna faszystowska wypowiedź na antenie TV Republika nawiązująca do zbrodni ludobójstwa. To nie ma prawa się powtórzyć, dlatego nie możemy być obojętni. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 KK przez Marka Króla. Auschwitz nie spadło z nieba” – napisała Klaudia Jachira.

Do sprawy odniósł się też nowy dyrektor programowy. „Europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE” – ocenił Michał Rachoń dodając, że Telewizja Republika „jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych”.

„Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie” – podkreślił Rachoń, jednak nie zdradził, czy wobec publicysty zostaną wyciągnięte konsekwencje.

