Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Częstochowie. Potrącono dwie kobiety

Środa 3 grudnia okazała się wyjątkowo tragicznym dniem na częstochowskich drogach. Doszło tam do dwóch wypadków, z czego jeden okazał się śmiertelny. W pierwszym zdarzeniu, około 16:00, 25-letni kierowca Fiata Ducato potrącił przechodzącego przez pasy 81-latka. Do wypadku doszło na Al. Wolności, a poszkodowany trafił do szpitala.

W drugim zdarzeniu, po godzinie 17:20, na ul. Legionów doszło do potrącenia na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych. 80-letni kierowca Audi Q7 na wysokości ul. Hallera miał nie ustąpić pierwszeństwa, jadąc w kierunku Srocka. Wjechał w dwie kobiety, których mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować. Zmarłe miały 33 i 45 lat.

Częstochowska policja apeluje do kierowców

W związku z tragicznymi wydarzeniami, funkcjonariusze policji postanowili przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze.

„Zachowajcie szczególną ostrożność na przejściach dla pieszych! W zimie szybko zapada zmrok. Często śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, a panujące warunki utrudniają widoczność” – apelowali.

„Kierowcy pamiętajcie, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i w zderzeniu z pędzącym samochodem prawie zawsze znajdzie się w tragicznym położeniu. Dlatego, szczególnie w miejscu wzmożonego ruchu pieszych, noga z gazu” – prosili.

„Piesi pamiętajcie, że kierowcy mogą Was nie widzieć lub nie zdążyć wyhamować. Zawsze kierujcie się zasadą ograniczonego zaufania i noście odblaski. Przed wejściem na jezdnię upewnijcie się, że wszyscy kierujący Was dostrzegli i możecie bezpiecznie pokonać drogę” – przekazano dalej.

