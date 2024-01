Skandaliczna wypowiedź Marka Króla o migrantach. Jest reakcja Muzeum Auschwitz

W ostatnim dniu roku na antenie TV Republika padł skandaliczny żart Jana Pietrzaka o migrantach. W środę, 3 stycznia w tej samej stacji słów satyryka bronił publicysta Marek Król, którego szokująca wypowiedź również spotkała się z falą krytyki.

Skandaliczne słowa Marka Króla

– Należy im założyć czipy, jak się pieskom zakłada. Tańsze jest numery im na lewej ręce wytatuować i wtedy się łatwo ich znajdzie – mówił w programie na żywo. Przeciwko słowom Króla natychmiast zaprotestował uczestniczący w audycji publicysta Jakub Dymek. Później odcięła się od nich również TV Republika. „Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie” – napisał w oświadczeniu Michał Rachoń.

Działania w tej sprawie zapowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. „Kolejna faszystowska wypowiedź na antenie TV Republika nawiązująca do zbrodni ludobójstwa. To nie ma prawa się powtórzyć, dlatego nie możemy być obojętni. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 KK przez Marka Króla. Auschwitz nie spadło z nieba” – poinformowała polityk.

Muzeum Auschwitz reaguje

Do słów publicysty o oznaczaniu migrantów tatuażami odniosło się również Muzeum Auschwitz. „Auschwitz był jedynym niemieckim obozem, w którym więźniom tatuowano numery. Jesienią 1941 r. znakowano w ten sposób sowieckich jeńców, od marca 1942 r. Żydów oraz Polaków przenoszonych z Auschwitz do Birkenau, a od początku 1943 r. pozostałych więźniów” – przypomniano we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Wcześniej muzeum zareagowało na „okrutny żart” Pietrzaka o poobozowych barakach dla imigrantów. „Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia” – stwierdzono.

Czytaj też:

Donald Tusk: Apeluję, by TV Republika przyjęła to do wiadomości; skończył się ten czasCzytaj też:

IKEA wycofuje reklamy z TV Republika. Europosłanka PiS nawołuje do bojkotu