Zaskakujące słowa na koncie Andrzeja Dudy. Wpis został błyskawicznie usunięty

„Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy „ mieć jaja”. Ona wie!” — napisał Andrzej Duda za pośrednictwem platformy X.

Wpis pojawił się na oficjalnym koncie głowy państwa w czwartek, chwilę po godzinie 18. Biorąc pod uwagę treść tego niecodziennego komunikatu oraz fakt jego błyskawicznego usunięcia można wnioskować, że prezydent, bądź osoba, która miała dostęp do jego konta, zamieściła wpis przypadkowo.

Andrzej Duda zaliczył wpadkę? Pisał o „jajach” na oficjalnym profilu

Internauci sugerują, że być może Andrzej Duda „pomylił okienka” i opublikował tę „radę” na publicznym profilu zamiast odpowiedzieć w wiadomości prywatnej. Pojawiają się też spekulacje dotyczącego osoby, o której pisał prezydent.

„Jeżeli dotyczyłoby to marszałka Szymona Hołowni (jego żona jest pilotką), to można uznać, że ten wpis oddaje filozofię PiS w kwestii stosowania prawa przez polityków. Nie przepisy się liczą, tylko to o czym wspomina prezydent. I to, kto kogo ogra lub wykiwa” – skomentowała dziennikarka Dominika Wielowieyska.

Nie pierwszy tajemniczy wpis Dudy. Prezydent „pomylił okienka”?

To nie pierwszy raz, kiedy głowie państwa zdarza się podobna wpadka. W marcu 2023 r. na oficjalnym profilu Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiła się informacja o nowych zamówieniach złożonych przez ukraińską armię.

Pod wpisem resortu pojawił się zaskakujący komentarz napisany z prywatnego konta Andrzeja Dudy. „Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego” – napisał prezydent. „A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie”... – dodała głowa państwa. Nie wiadomo do dokładnie Andrzej Duda miał na myśli. Wpis prezydenta po zaledwie kilku minutach zniknął.

