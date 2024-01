Najpierw Rzeźniczak, teraz młody Martyniuk. Skąd się biorą takie postawy u mężczyzn?

Krystyna Romanowska: W ostatnich tygodniach i dniach opinia publiczna zderzyła się z dwoma przypadkami męskości, której aż trudno nie określić mianem „jaskrawie toksyczna”. Pierwsza to występ piłkarza Jakuba Rzeźniczaka w telewizji i reperkusje tegoż. Druga – to „występ” Daniela Martyniuka w hotelu Belvedere w Zakopanem.

Dr Katarzyna Szumlewicz: Burda Daniela Martyniuka była – można by rzec – klasycznym przejawem „buntu” dorosłego bananowego dziecka bogatych rodziców. Wprawdzie obiecał mamie i tacie, że „będzie grzeczny”, ale się nie udało. Ale, proszę zwrócić uwagę, że społeczeństwo raczej się śmieje niż oburza.

Taki wzorzec męskości jest w jakimś sensie dozwolony.

Natomiast dwa tygodnie przed burdą Martyniuka na kanale YouTube pojawił się 15-minutowy film Krzysztofa Stanowskiego: „Przestań krzywdzić dziecko”. Obejrzało go milion widzów.

W filmie Stanowski odnosi się do występu Rzeźniczaka w telewizji i sesji zdjęciowej, ale przede wszystkim do jego kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących byłej partnerki i ich wspólnego dziecka. Co to oznacza, że dorosły mężczyzna dyscyplinuje innego dorosłego mężczyznę w sprawach tak elementarnych jak... przyzwoitość.

Myślę, że gdyby Rzeźniczaka skarciła publicznie jakaś kobieta, nie miałoby to takiego społecznego wpływu. Ale zrobił to popularny Krzysztof Stanowski – trochę jak ksiądz z ambony: skarcił parafianina, żeby już nie szerzył „zgorszenia”.