Taki poród zdarza się raz na 700 tys. Czworaczki w poznańskim szpitalu

W środę 4 stycznia w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu przyszły na świat czworaczki: Hanna, Laura, Lilianna i Sofia. Administratorzy profilu placówki na Facebooku zapewnili, że dzieci pozostają pod troskliwą opieką zespołu neonatologów oraz pielęgniarek i położnych. Złożono również serdeczne gratulacje rodzicom.

Czworaczki w poznańskim szpitalu. „Tego typu porody zdarzają się raz na 700 tysięcy”

– Sam fakt urodzenia się czworaczków jest dużym wydarzeniem, ponieważ tego typu porody zdarzają się raz na 700 tysięcy porodów. Przy uwzględnieniu faktu, że w Polsce w ubiegłym roku miało miejsce 375 tysięcy porodów, statystycznie rzecz biorąc, powinniśmy spodziewać się narodzin czworaczków raz na dwa lata – poinformował na konferencji prasowej prof. Wiesław Markwitz. Jak dodał, lekarze przeprowadzili cesarskie cięcie. Najmniejsza dziewczynka ważyła 1590 gramów, a najcięższa 1875 gramów.

Jak obecnie czują się dzieci? – Dzieci wymagają specjalistycznej opieki ze względu na problemy z oddychaniem związanymi z przedwczesnym narodzeniem. Urodziły się w 32 tygodniu ciąży – przekazał prof. Dawid Szpecht, którego słowa cytuje Interia. – Stan dzieci jest stabilny poza jedną dziewczynką. Możemy jednak powiedzieć, że patrzymy z bardzo dużym optymizmem na dalszy przebieg poporodowy tych dzieci – dodał specjalista.

W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia dziewczynek. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci życzą zdrowia dzieciom, a rodzicom dużo siły i wytrwałości. „Gratulacje i dużo zdrowia dla dziewczynek”, „Niesamowicie mnie to wzrusza”, „Wow, super! To moje bliźniaki to pikus… Powodzenia dla Rodziców!” – czytamy w komentarzach.

