Bem, Mołek, Bonda, Jakubik, Meller. Eksperci, dziennikarze, gwiazdy i kontrowersje. 90 odcinków „Wprost Przeciwnie”

– Świat stoi na damskim biuście – oznajmiła jakiś czas temu w podcaście „Wprost Przeciwnie” pierwsza dama polskiego jazzu, Ewa Bem. To we „Wprost Przeciwnie” Andrzej Piaseczny wyznał, że jeśli tylko w Polsce będzie mógł wziąć ślub z partnerem, „może obiecać, że zrobi to pierwszy”, a Marcin Meller zdradził, dlaczego kiedyś przez disco polo stracił pracę. Arkadiusz Jakubik ujawnił za to, co trzeba zrobić, by być „prawdziwym mężczyzną”, wszak „nie wystarczy dom, syn i drzewo posadzić”.

Tylko w 2023 roku 65 gości przyjęło moje zaproszenie do „Wprost Przeciwnie”, ale w sumie, przez prawie dwa lata nagrałam 5,5 tysiąca minut rozmów na najrozmaitsze tematy: od alopecji, przez depresję poporodową, hikikomori, pomoc humanitarną, po kampanię wyborczą i osobiste wyznania bohaterów masowej wyobraźni. Były łzy wzruszenia i śmiech do łez. Żarty sytuacyjne, i te całkiem wyreżyserowane, niewyłączone telefony dzwoniące w czasie nagrania, „próby”, jak miękka jest wykładzina w Studio Plac i jak wysoki jest próg, na który trzeba uważać, wchodząc do niego. A potem, gdy realizujący nagranie (najczęściej) Maciej dawał znak, że jesteśmy w zapisie, były też przejęzyczenia, przekleństwa, które później musieliśmy „wypikać”, pomyłki i niepotrzebne gesty, których oko kamery przecież tak nie lubi... Ale przede wszystkim – bo to w podcastach cenimy najbardziej – była intymna atmosfera rozmowy. Przestrzeń na to, by pogłębiać tematy dotąd niepogłębione, albo takie, które w zalewie newsów nie mają szansy się przebić. Bo podcasty to czas na zatrzymanie, oddech, a wszystko w ramach spotkania z arcyciekawym rozmówcą, pozbawionego konieczności „przepychanek” i „ja pani nie przerywałam”.