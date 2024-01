Gen. Polko: Europa ciągle nie rozumie, że jeżeli Putin wygra, to... Trzeba o tym mówić głośno!

Eliza Olczyk, „Wprost”: W lutym minie drugi rok wojny w Ukrainie, z frontu dochodzą niezbyt optymistyczne wieści. Jak przebiega ten konflikt?

Generał Roman Polko: Pierwszy rok wojny był lepszy niż drugi. Ukraina się nie poddała, Władymir Putin strategicznie przegrywał, a Europa i Stany Zjednoczone zapewniały, że nie znudzą się wojną i będą Ukrainie pomagać. Były głośne deklaracje, jakie to uzbrojenie dostaną Ukraińcy. Rzecz w tym, że te obietnice zostały zrealizowane najwyżej w 50 procentach. Ofensywa ukraińska nie przebiegła tak, jak się spodziewaliśmy, bo trudno w obliczu braków w uzbrojeniu realizować działania ofensywne. Na dodatek Ukraina boryka się z problemami wewnętrznymi. Głównodowodzący, generał Wałerij Załużny, zaczął rywalizować o coś z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Podobno o przyszłą prezydenturę.

No chyba tak. Widać rozbicie wewnętrzne. A fakt, że ofensywa nie została zrealizowana przekłada się na morale wojska. Do tego dochodzą oligarchowie ukraińscy zarabiający na wojnie i jeszcze ci cwaniacy, których mamy w Europie, a którzy uciekli z Ukrainy zamiast bronić własnej ojczyzny. To wszystko rozbija morale. Putin to widzi i chciałby to wykorzystać, żeby doprowadzić do przerwy w działaniach wojennych. U niego też się dobrze nie dzieje.