Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. Bodnar przekazał von der Leyen pismo

Adam Bodnar przekazał Ursuli von der Leyen pisma dot. przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej. – To sygnał pokazujący, że chcemy, by kwestie praworządności były priorytetem – podkreślił Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej

– Skierowałem właśnie pisma do Ursuli von der Leyen oraz belgijskiej prezydencji w UE o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej – poinformował w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej podkreślił, że ostatnie 8 lat bardzo mocno osłabiły pozycję Polski w UE. – Chcemy, by ta pozycja się wzmocniła. Aby Polacy mieli pewność, że są bezpieczni, a Polska jest krajem praworządnym – mówił. Symboliczny wniosek Bodnara. Tej decyzji nie chciał podjąć rząd PiS Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 r. Instytucje i organy UE oraz właściwe organy 22 państw członkowskich, które przystąpiły do współpracy, muszą zgłaszać do niej wszelkie działania przestępcze mające wpływ na budżet UE. Domniemane przypadki nadużyć finansowych i innych przestępstw mogą być zgłaszane również przez osoby fizyczne. Jak dotąd do Prokuratury dołączyły 22 państwa członkowskie, które w ramach tzw. wzmocnionej współpracy chcą chronić unijny budżet przed nadużyciami. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Wkrótce w tym gronie może znaleźć się Polska.