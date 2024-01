Ujawniamy pożegnalny mail Moniki Strzępki: „Będę się odwoływać od decyzji Ratusza. Czysta przemoc. Opowiem ją do kości”

Monika Strzępka, dotychczasowa dyrektorka Teatru Dramatycznego została w piątek, 5 stycznia 2024 r., odwołana ze swojej funkcji w dosyć nieoczywistych okolicznościach. Jak twierdzi Artur Jóźwik z Biura Kultury warszawskiego Ratusza, dyrektorka nagrywała go, kiedy chciał jej wręczyć odwołania, była wzburzona, podnosiła na urzędnika głos.

„Wprost” dotarł do pożegnalnego maila dyrektorki, w którym opisała okoliczności dzisiejszej próby wręczenia jej odwołania. List do pracowników teatru kończy się sarkastycznie. Monika Strzępka pisze:

„Cóż, ważne, że Pani Aldona Machnowska-Góra zdążyła mnie odwołać przed Teleexpressem, bo by dopiero było: w Teleexpresie już jest, a w Teatrze nikt nic nie wie:) Witamy w nowej lepszej Polsce”.

Wcześniej podziękowała swoim współpracownikom za wspólną pracę, szczególnie po wydarzeniach 13 grudnia (wtedy to podpisała oświadczenie o rezygnacji z funkcji dyrektorki i ustnie ją potwierdziła, by później oświadczyć, że była do tego zmuszona szantażem – red.). „Jest mi bardzo przykro, że po raz kolejny dowiadujecie się o sprawach dotyczących Teatru i Waszego losu z mediów. Ale – jak mówi Organizator (Ratusz – red.) – wszystko dla dobra załogi”.

W mailu Monika Strzępka zapowiada odwołanie się od decyzji Ratusza.

– Zarówno wszczęcie procedury odwoławczej, jak i samo odwołanie jest bezpodstawne, a tryb, w jakim to się wydarzyło jest czystą przemocą. I będę opowiadać tę historię. I opowiem ją do kości.

Mail kończy słowami: „Serdecznie Was pozdrawiam, Załogo. Dobrze jest z Wami robić teatr. Zróbmy jeszcze trochę Magii”.

Odwołanie dyrektorki Teatru Dramatycznego

Przypomnijmy, że dzisiaj 5 stycznia, krótko po godzinie 14.00 Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Prezydenta Warszawy, napisała na swoim Facebooku:

„Z dniem 5 stycznia 2024 r. po otrzymaniu wszystkich wymaganych opinii: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz związków zawodowych działających w Teatrze Dramatycznym odwołałam Monikę Strzępkę ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka z powodu odstąpienia od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury. Programu, który został oceniony przez komisję jako bardzo dobry, nie tylko artystycznie, ale też ze względu na zaproponowany sposób zarządzania. Zarzuty dotyczące przemocy i mobbingu może potwierdzić i ocenić jedynie sąd, ale organizator nie może dopuścić do dalszego chaosu w instytucji i nierealizowania założeń programowych.

Najważniejsze jest teraz zachowanie stabilności i ciągłości działania instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora od 6 stycznia jest obecny z-ca Mariusz Guglas. Jak najszybciej będziemy przygotowywać konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego”.

Strzępka nie chce oddać władzy

Okazało się jednak, że oddanie władzy nie przebiegnie tak łatwo, jak się należało spodziewać.