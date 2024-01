Tak było na gali Człowieka Roku „Wprost”. Polscy siatkarze nagrodzeni za historyczne sukcesy

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przyzwyczaiła nas – kibiców oraz przedstawicieli mediów – do osiągania sukcesów niemal rokrocznie. Sezon 2023 był jednak wyjątkowy nawet pod tym względem. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia wygrała wszystko, co tylko się dało. Teraz, na gali zorganizowanej przez „Wprost” do biało-czerwonych trafiło jeszcze jedno trofeum, a mianowicie nagroda Człowieka Roku.

– Od 1991 roku redakcja „Wprost” nagradza osoby, które w minionych 12 miesiącach wywarły największy wpływ na życie społeczne, polityczne czy gospodarcze w Polsce. Tylko raz, w 2014 roku, redaktorzy oddali decydujący głos w ręce czytelników, ograniczając się jedynie do wskazania nominacji. W ciągu 30 edycji wyróżnienie to trafiało do wpływowych kobiet i mężczyzn, a teraz nadszedł czas, aby dodać kolejne wybitne sylwetki do tego grona – rozpoczęła całe wydarzenie prowadząca Anna Butryn.

Następnie głos oddano Katarzynie Gintrowskiej, prezes PMPG SA, wydawcy „Wprost”.

– Za nami burzliwy rok. Nie brakowało w nim chwil trudnych, o których już zawsze będziemy pamiętać. Ale nie brakowało też Polaków potrafiących nas jednoczyć, chwytać za serca i dawać nam powody do dumy. Tych, którzy nieraz pojawiali się w materiałach „Wprost”. Tych, którzy w różnych dziedzinach naszego życia zostawili piękny ślad na kawałku historii Polski – powiedziała.

– Nasz laureat zasłużył na to wyróżnienie dzięki swojej niezłomnej determinacji, nieprzeciętnemu talentowi i nieustannemu dążeniu do doskonałości. Osiągnięcia na arenie międzynarodowej są źródłem dumy dla nas wszystkich i stanowią inspirację dla Polaków – dodała Katarzyna Gintrowska.

Następnie zwróciła się bezpośrednio do zdobywców nagrody Człowieka Roku za 2023 rok. – Wasze osiągnięcia są dla nas źródłem inspiracji i motywacji. Dzięki wam wierzymy, że nasze marzenia są w zasięgu ręki, a cele, które sobie stawiamy, są osiągalne. Drodzy laureaci, dziękujemy wam, że jesteście dzisiaj z nami. Wasze osiągnięcia są dla nas nie tylko powodem do dumy, ale także do refleksji. Pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych, że każdy z nas może osiągnąć sukces – stwierdziła prezes PMPG SA.

Rzeczywiście, dokonania polskich siatkarzy z ostatniego sezonu reprezentacyjnego są niepodważalne, imponujące oraz historyczne nie tylko w skali naszego kraju, lecz całego świata. W trakcie 2023 roku drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia wzięła udział w Lidze Narodów, w której zdobyła złoty medal, mimo że rozpoczęła te rozgrywki bez największych gwiazd. Następnie biało-czerwoni powtórzyli ten sukces, triumfując w mistrzostwach Europy, pokonując w finale gospodarzy turnieju, czyli Włochów. Później z kolei, mimo ogromnego zmęczenia, nasi siatkarze wywalczyli bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie, które odbędą się w Paryżu w 2024 roku.

A przecież nie był to sezon wyłącznie usłany różami. Nasi rodacy nie zawsze kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa, nie każdy triumf przychodził im z łatwością. Nie będzie przesadą napisanie, iż poszczególne sukcesy urodziły się w bólach, a siatkarze, oprócz rywali, walczyli też z przeciwnościami losu.

Maksymalnie napięty kalendarz, wiele meczów i skrajnie mało czasu na odpoczynek dało się Polakom we znaki pod kątem zdrowotnym. Zwłaszcza kwalifikacje olimpijskie okazały się wyzwaniem dla biało-czerwonych, ponieważ byli w nich skrajnie zmęczeni. Jeszcze wcześniej z kolei z powodu kontuzji wypadli Bartosz Kurek (kapitan zespołu) oraz Mateusz Bieniek (jeden z liderów). Mimo wszystko drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zawsze zachowywała zimą krew, odpowiednio przygotowywała się do kolejnych spotkań i – co najważniejsze – wygrywała.

To wszystko zostało docenione przez redakcję „Wprost”, dzięki czemu nagroda Człowieka Roku za 2023 powędrowała właśnie do naszych siatkarzy oraz ich trenera. Wręczyli ją Szymon Krawiec, redaktor zarządzający „Wprost” oraz Maciej Piasecki, dziennikarz działu sportowego Wprost.pl.

– Nagroda Człowieka Roku tym razem nie trafia do jednej osoby. Redakcja postanowiła przyznać ją szczególnej grupie ludzi, która w minionym roku wygrała praktycznie wszystko, co było do wygrania. Dwa złote medale, jeden z nich pierwszy raz w historii, a drugi po czternastu latach przerwy. Do tego zdobycie przepustki na turniej, który będą śledzić nie tylko polscy kibice, ale cały sportowy świat. I to wszystko udało się osiągnąć w zaledwie kilka miesięcy, które były pasmem zwycięstw i wielkiej, zbiorowej, biało-czerwonej radości – brzmiały słowa laudacji, czytanej przez Macieja Piaseckiego.

– Na mecze tej drużyny bilety rozchodzą się tak szybko, jak błyskawiczne są ich akcje na boisku. Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź. Gdzie się nie pojawią, tam mogą liczyć na gigantyczne wsparcie, a wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego z nimi na boisku jest za każdym razem wzruszające. Niektórzy twierdzą, że to ich dyscyplina powinna zostać sportem narodowym. Oni jednak po prostu robią swoje, szanując i uznając klasę innych sportowców, niezależnie od popularności – zakończył dziennikarz sportowy z redakcji „Wprost”.

Po chwili na ekranie wyświetlony został film upamiętniający wszystkie triumfy Polaków z minionego sezonu.

Na gali Człowieka Roku pojawiło się spore grono siatkarzy, którzy mieli duży udział we wcześniej wspomnianych sukcesach. „Wprost” miało przyjemność ugościć Bartosza Bednorza, Aleksandra Śliwkę, Marcina Janusza, Jakuba Popiwczaka, Norberta Hubera, Grzegorza Łomacza, Mateusza Porębę, Artura Szalpuka, Bartłomieja Bołądzia oraz Jana Firleja. Nie uroczystości nie zabrakło również Nikoli Grbicia.

– Jestem dumny z zespołu i sztabu. Dziękuje bardzo za nagrodę, którą otrzymaliśmy. – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski, który poprowadził ją do wcześniej wspomnianych sukcesów.

Następnie przemówił siatkarz, który nieformalnie jest zastępcą kapitana Bartosza Kurka. Chodzi oczywiście o Aleksandra Śliwkę – Dziękujemy za zaufanie i wyróżnienie. Jesteśmy drugą drużyną sportową, która otrzymała to wyróżnienie. To nobilitacja znaleźć się w takim gronie. Dołożymy wszelkich starań, aby w 2024 roku odnosić kolejne sukcesy – stwierdził przyjmujący.

Oprócz głównej nagrody biało-czerwoni otrzymali również dodatkową pamiątkę związaną galą zorganizowaną przez „Wprost”. – Chcielibyśmy wręczyć ją każdemu członkowi kadry narodowej – wyjaśniła prowadząca całe wydarzenie Anna Butryn, a następnie zaprosiła na scenę Katarzynę Budnicką-Filipiuk, czyli Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelną Mennicy Polskiej. To właśnie ona wręczyła sztabki srebra naszym laureatom.

– Mamy dzisiaj okazje, by docenić osiągnięcia reprezentacji siatkarskiej. To źródło naszej ogólnonarodowej dumy. Osiągnęli tak wiele, zasłużyli na szacunek nie tylko każdego Polaka, ale i każdego kibica siatkówki. Pokazali, że siła tkwi w zespole. Sztabki to forma upamiętniania waszego wkładu w polski sport i jedność narodowa – powiedziała Katarzyna Budnicka-Filipiuk jako przedstawiciel jednego z partnerów gali.

W trakcie wydarzenia wykonano również fotografię upamiętniającą wręczenie polskim siatkarzom nagrody Człowieka Roku za 2023. Po jego zakończeniu natomiast przyszedł czas na mniej oficjalną część uroczystości, na który złożył się między innymi specjalnie zorganizowany bankiet. Cała gala odbyła się w hotelu Renaissance zlokalizowanym w Warszawie przy Lotnisku Chopina.