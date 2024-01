IMGW ostrzega przed silnym mrozem i oblodzeniem. Alerty dla wielu regionów

W nocy z soboty na niedzielę zima zaatakuje ze wzmożoną siłą. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wiele żółtych, najniższych ostrzeżeń I stopnia przed niebezpieczną pogodą.

Alerty IMGW dotyczące silnego mrozu

Alerty I stopnia ostrzegające przed silnym mrozem dotyczą północno-wschodniej Polski.

„Prognozuje się temperaturę minimalną miejscami od -16°C do -13°C w nocy 06/07.01 i 07/08.01 oraz od -20°C do -16°C w nocy 08/09.01. Temperatura maksymalna w dzień od -14°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h” – czytamy w ostrzeżeniu wydanym w południe 6 stycznia. Ostrzeżenie ma obowiązywać od północy w niedzielę 7 stycznia do 8:00 rano we wtorek 9 stycznia.

Alert dotyczy regionów w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, kętrzyńskim, bartoszyckim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn, bartoszyckim i lidzbarskim;

podlaskim, w powiatach: Suwałki, suwalskim, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, grajewskim i monieckim

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i oblodzeniem

Ostrzeżenia I stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu oraz oblodzenia dotyczą południowej części kraju.

I tak, jeśli chodzi o intensywne opady śniegu, to mają one wystąpić w województwach:

dolnośląskim, w powiatach kłodzkim i ząbkowickim;

opolskim, w powiatach: nyskim, opolskim, Opole, prudnickim, krapkowickim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;

śląskim;

łódzkim, w powiatach pajęczańskim i radomszczańskim;

świętokrzyskim;

małopolskim;

podkarpackim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim.

Prognozowane są opady mające spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15-20 cm. Będą obowiązywać do niedzielnego popołudnia.

Z kolei ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

dolnośląskim, poza powiatami: głogowskim, polkowickim, lubińskim, górowskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, kłodzkim;

opolskim, poza powiatem głubczyckim;

śląskim;

świętokrzyskim;

małopolskim;

podkarpackim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim.|

Alerty ogłoszono do niedzielnego poranka.

