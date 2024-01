Tusk zapowiada demonstrację w Gdańsku. „Pokażmy, że nie zapomnieliśmy tej tragicznej lekcji”

Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosił do uczestnictwa w wiecu, który odbędzie się w najbliższą sobotę. „Spotykamy się 13 stycznia w Gdańsku, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Pokażmy, że nie zapomnieliśmy tej tragicznej lekcji. Nie pozwolimy, aby kłamstwo i nienawiść znów zatryumfowały. Sobota, Targ Drzewny, 19.00” – napisał premier na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Wydarzenie zostało również zapowiedziane na oficjalnym portalu miasta Gdańsk. Wiec odbędzie się przy tablicy upamiętniającej zamordowanego Pawła Adamowicza, nieopodal Złotej Bramy. – Chcielibyśmy, żeby pamięć o zabójstwie Pawła Adamowicza była inspiracją do przodu, a nie tylko hołdem zmarłemu prezydentowi – powiedział Donald Tusk.

Paweł Adamowicz został zaatakowany na oczach tysięcy ludzi wieczorem 13 stycznia 2019 r. Do tragedii doszło na scenie na Targu Węglowym w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do stojącego na scenie Adamowicza podbiegł 27-letni wówczas mężczyzna, po czym zadał kilka ciosów nożem. Napastnik przechadzał się po scenie z rękoma uniesionymi w geście triumfu i wygłosił do mikrofonu szokujące oświadczenie. „Siedziałem niewinny w więzieniu. Siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie torturowała. Dlatego właśnie zginął Adamowicz” – oświadczył zabójca.

Chwilę wcześniej Paweł Adamowicz wygłosił ze sceny przemówienie, w którym podziękował osobom wspierającym zbiórkę WOŚP. – Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – mówił Paweł Adamowicz.

