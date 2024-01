Wypadek wojskowej ciężarówki pod Hajnówką. 11 rannych, z czego dwie poważnie

W poniedziałek przed południem doszło do wypadku wojskowej ciężarówki. Pojazd transportujący 12 żołnierzy wypadł z drogi w okolicach Hajnówki na Podlasiu. W regionie panują trudne warunki pogodowe i występują miejscowe oblodzenia.

– Zgłoszenie wpłynęło o godz. 9:20. Wypadek miał miejsce w miejscowości Starzyna – poinformowało Wprost.pl biuro prasowe podlaskiej policji. O szczegółach zdarzenia pisze Piotr Czaban z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego (POHP). „Poważny wypadek drogowy niedaleko wsi Starzyna na Podlasiu. Mnóstwo służb mundurowych, ratowniczych, helikoptery. Nieoficjalnie mieszkańcy informują o wypadku z udziałem funkcjonariuszy” – relacjonuje.

Starzyna. Żołnierze poszkodowani w wypadku wojskowej ciężarówki

– Wojskowy star wjechał do rowu i uderzył w drzewo – powiedział polsatnews.pl młodszy brygadier Piotr Sienkiewicz z PSP w Hajnówce. Jak dodał, na miejscu działały cztery zespoły Państwowej Straży Pożarnej, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

RMF FM donosi, że stan co najmniej dwóch osób oceniono na poważny. „Jedna z kobiet z podejrzeniem urazu kręgosłupa śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala w Siedlcach. Kolejną z poszkodowanych osób zabrała druga maszyna LPR. Pozostałe 8 ambulansami rozwieziono do szpitali w okolicach” – informuje rozgłośnia

IMGW informuje, że na terenie północno-wschodniej Polski prognozowany jest silny mróz. Termometry mogą wskazywać od -25 st. do 15 stopni Celsjusza na minusie.

