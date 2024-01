Wypadek autokaru na Podkarpaciu. 30 osób rannych

W Skołoszowie pod Radymnem na Podkarpaciu autokar, którym około 50 osób jechało z Katowic do Arłamowa, najechał na naczepę stojącej ciężarówki. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 77 ok. godz. 13 – informuje portal nowiny24.pl. Według wstępnych doniesień 30 osób zostało poszkodowanych, w tym 12 poważniej – podaje RMF FM. Pomoc jest udzielana na miejscu. Obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu.

