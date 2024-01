WOŚP porównana do zbiórki w nazistowskich Niemczech. Materiał zniknął

Screen z artykułu zamieszczonego na stronie TV Republika był szeroko komentowany na portalu X w weekend. „Serduszka, kwestujące dzieci, koncerty, aukcje – to, jak przypominają internauci, nic nowego” – brzmiał tytuł artykułu na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tekście porównywano udział dzieci w zbiórce charytatywnej do Niemieckiej Pomocy Zimowej, kwesty prowadzonej z inicjatywy Adolfa Hitlera.

TV Republika porównuje WOŚP do zbiórki w III Rzeszy

Jako pierwsza na materiał zwróciła uwagę Sylwia Bagińska z „Dziennika”. „Zamurowało mnie” – napisała.

„Oni są najzwyczajniej podli” – dodał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. „Za mało kontrowersyjnie chyba było ostatnio i za dużo reklamodawców zostało..." – komentowała Karolina Opolska z TVP Info.

„Wszystkie strony politycznego sporu w Polsce przeginały, wszyscy mają swoje za uszami, ale nikt nie osiągnął takiego poziomu –a kto mnie śledzi, wie, że nie sięgam po takie słowa – zbydlęcenia. To jest świadome wypisanie się z cywilizowanej debaty” – napisał Adam Traczyk, szef organizacji More in Common.

twitter

W archiwum portalu internetowego TV Republika można znaleźć wiele krytycznych artykułów na temat Jerzego Owsiaka i WOŚP. W 2022 roku na stronie internetowej ukazał się krótki news pod tytułem. „Owsiak powiedział do młodych »róbta co chceta«, to robią. 13-latka w ciąży”. Redakcja opatrzyła depeszę PAP na temat 13-letniej dziewczynki, która zaszła w ciążę ze starszym mężczyzną, zdjęciem założyciela WOŚP.

TV Republika była ostatnio ostro krytykowana za wypowiedzi na temat migrantów, które padły na antenie. Skandaliczne wypowiedzi Jana Pietrzaka i Marka Króla nie spotkały się z odpowiednią reakcją stacji. W krótkim czasie od prawicowej telewizji zaczęli odpływać reklamodawcy – m.in. IKEA, mBank i Wedel.

Czytaj też:

WOŚP wraca do telewizji publicznej. Wcześniej TVP zamazywało charakterystyczne serduszkoCzytaj też:

Felietonistka Radia Maryja zawiedziona wynikiem wyborów. Uderzyła w WOŚP