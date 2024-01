Kamiński i Wąsik mają trafić do więzienia. Rzecznik PiS komentuje

„Decyzja warszawskiego sądu dot.nakazu aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest skandaliczna i oburzająca. To kolejny dowód na brak poszanowania prawa i konstytucyjnych zasad, w tym prezydenckiego prawa łaski przez obecną ekipę Tuska i Hołowni. Decyzja ta narusza zasadę trójpodziału władzy i potwierdza polityczne podporządkowanie rządowi Tuska sądu, który wydał taki nakaz. To ponury znak obecnych czasów: ludzie walczący z korupcją mają wylądować w więzieniu, a Ci o korupcję podejrzewani trafiają " z celi do Brukseli". Na to nie będzie naszej zgody! Dlatego tak ważne jest to, abyśmy 11 stycznia br. licznie zgromadzili się pod Sejmem, by zaprotestować przeciwko bezprawiu i agresji Tuska, Hołowni i ich politycznej ekipy” – napisał rzecznik Pis Rafał Bochenek.

