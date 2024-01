Nagły zwrot po decyzji sądu ws. Kamińskiego i Wąsika? Jasny przekaz z Kancelarii Prezydenta

Warszawski Sąd Rejonowy odrzucił wnioski ws. umorzenia lub odroczenia wykonania wyroku dwóch lat więzienia dla Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia polityków PiS do więzienia. Na razie postanowienie sądu nie wpłynęło do policji. Tymczasem Andrzej Duda przed wyrokiem sądu przekonywał, że jego ułaskawienie jest skuteczne. Wcześniej przekonywał też, że nie ma zamiaru ponownie korzystać z prawa łaski.

Andrzej Duda jeszcze raz ułaskawi polityków PiS?



Co w tej sprawie zmienia decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia? W Polsat News pytany był o to Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Zaznaczył, że głowa państwa nie skorzysta ponownie ze swojej prerogatywy. – Akt łaski, który został podjęty 16 listopada 2015 r. przez Andrzeja Dudę, jest w mocy, obowiązuje. Nie będzie ponownego aktu łaski – zapewnił prezydencki minister.

Kolarski zastanawiał się dodatkowo „skąd taka determinacja polityków Platformy Obywatelskiej i niektórych sędziów, żeby wsadzić do więzienia bohaterów walki z korupcją, twórców systemu antykorupcyjnego w Polsce?”.

Małgorzata Paprocka o sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika



Podobny głos co Kolarski ma ws. ponownego ułaskawienia inna minister w Kancelarii Prezydenta. Małgorzata Paprocka na antenie TV Republika odniosła się do teorii, zgodnie z którą gdyby Duda ponownie zastosował ułaskawienie wobec polityków PiS, wtedy by się wycofał i niech teraz odpuści ws. nominacji sędziowskich. Prezydencka minister nie wykluczyła takiej opcji.

– Podważenie prerogatywy dotyczącej ułaskawienia, z prawnego punktu widzenia, potem przekłada się na wszystkie inne: nominacje sędziowskie, kwestie różnego rodzaju nadawania orderów przez prezydenta, nominacji na najważniejsze stanowiska państwowe – mówiła Paprocka. Minister w Kancelarii Premiera odrzucała również oskarżenia o łamanie prawa przez Dudę oceniając, że to „nagonka” i „pusta bańka”.

