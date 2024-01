Kolejny ruch Andrzeja Dudy. Zaproszenie dla Wąsika i Kamińskiego

Ułaskawienie przez prezydenta w trakcie toczącego się procesu, wyrok skazujący w związku z aferą gruntową i spór kompetencyjny w Sądzie Najwyższym, a także sprzeczne opinie prawników – zamieszanie wokół sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego trwa.

Spotkanie Duda – Hołownia. Nie doszło do przełomu

Wczoraj Andrzej Duda zaprosił Szymona Hołownię do Pałacu Prezydenckiego, aby porozmawiać o sprawie. Po spotkaniu prezydent i marszałek Sejmu wygłosili oświadczenia. – Nie doszliśmy do porozumienia, uścisnęliśmy sobie rękę. Dalsze decyzje marszałek będzie ponosił w ramach swojej odpowiedzialności związanej z pełnionym urzędem – podsumował prezydent.

– Atmosfera była dobra. Nie mogę powiedzieć, że spijaliśmy sobie z dzióbków, bo jednak są bardzo istotne różnice między nami, natomiast rozmowa toczyła się w poczuciu odpowiedzialności za państwo i tego, że my, mimo różnicy stanowisk, musimy zadbać o to, żeby tego kryzysu nie eskalować i nie doprowadzać do niepotrzebnych emocji, których dziś i tak mamy za dużo – skomentował Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu prowadził konsultacje także z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem. Tego samego dnia I prezes SN Małgorzata Manowska po raz kolejny sprzeciwiła się działaniom Szymona Hołowni w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował z kolei o wystawieniu „nakazów doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”. Obaj politycy w udzielanych wywiadach podkreślają, że jeżeli taki scenariusz się ziści, staną się więźniami politycznymi.

Wąsik i Kamiński z zaproszeniami do Pałacu Prezydenckiego

Jeszcze tego samego dnia Marcin Mastalerek poinformował, że prezydent Andrzej Duda zaprosił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego. Spotkanie rozpocznie się we wtorek 9 stycznia o godz. 11. „Odbędzie się wówczas uroczystość powołania ich bliskich współpracowników Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP” – sprecyzował w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP.

