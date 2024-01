Kamiński i Wąsik coraz bliżej więzienia? Jest nowy komunikat policji

We wtorek 9 stycznia poinformowano, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wkrótce mogą trafić za kraty. Policja miała otrzymać stosowne dokumenty. Wirtualna Polska podkreślała, że już około 8:30 służby dysponowały dokumentami sądowymi w sprawie doprowadzenia posłów PiS do więzienia. „Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M.K. i M.W. do jednostek penitencjarnych” – zdecydował sąd wykonawczy.

KGP nie wie o dokumentach ws. posłów PiS

Zdecydowane ruchy w tej sprawie zapowiadał dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Policja wciąż czeka na postanowienie sądu nakazujące doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika. Po jego otrzymaniu stosowne działania będą podjęte natychmiast” – mówił wieczorem.

We wtorek krótko przed godziną 9 rano PAP rozmawiał o tym z kom. Mariuszem Kurczykiem z KGP. – Na chwilę obecną nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa, to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów. Według mojej wiedzy jeszcze dokumenty nie wpłynęły – podkreślał.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłych szefów CBA, a obecnie posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za nadużycia w trakcie badania afery gruntowej na karę 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi zostało wznowione mimo ich ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 r. W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy orzekł jednak, że akt łaski nie wywołał skutków prawnych.

W orzeczeniu wskazano, że ułaskawić można jedynie osoby prawomocnie skazane. Byli szefowie CBA zostali nieprawomocnie skazani we wspomnianej sprawie przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w marcu 2015 r.

Konstytucja stanowi, że do Sejmu i Senatu nie mogą być wybrane osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności. W związku z tym, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał 21 grudnia postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu Kamińskiego i Wąsika.

