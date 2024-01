Kamiński i Wąsik coraz bliżej więzienia? Jest nowy komunikat policji

We wtorek 9 stycznia poinformowano, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wkrótce mogą trafić za kraty. Policja miała otrzymać stosowne dokumenty. Wirtualna Polska podkreślała, że już około 8:30 służby dysponowały dokumentami sądowymi w sprawie doprowadzenia posłów PiS do więzienia.

KGP nie wie o dokumentach ws. posłów PiS

Zdecydowane ruchy w tej sprawie zapowiadał dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Policja wciąż czeka na postanowienie sądu nakazujące doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika. Po jego otrzymaniu stosowne działania będą podjęte natychmiast” – mówił wieczorem.

We wtorek krótko przed godziną 9 rano PAP rozmawiał o tym z kom. Mariuszem Kurczykiem z KGP. – Na chwilę obecną nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa, to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów. Według mojej wiedzy jeszcze dokumenty nie wpłynęły – podkreślał.

