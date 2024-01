Nowe informacje ws. doprowadzenia Kamińskiego i Wąsika. Policja otrzymała dokumenty

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował we wtorek o wystawieniu „nakazów doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”. Tego samego dnia dokumenty te wpłynęły do policji – przekazał TVN24. W praktyce oznacza to, że Kamiński i Wąsik mogą zostać zatrzymani i trafić do więzienia w każdej chwili. Obaj politycy w udzielanych wywiadach podkreślają, że jeżeli taki scenariusz się ziści, staną się więźniami politycznymi.

Jak nieoficjalnie ustalił portal niezalezna.pl, policja próbowała zatrzymać Macieja Wąsika. „Funkcjonariusze pojawili się w jego domu, jednak polityka tam nie było” – podano.

Kamiński i Wąsik mogą zostać zatrzymani i trafić do więzienia w każdej chwili

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Piotr Maksymowicz przekazał, że „nakazy doprowadzenia do jednostki penitencjarnej skazanych M.K. i M.W. zostały wydane w dniu dzisiejszym bezpośrednio do rąk funkcjonariuszy upoważnionych do ich odbioru przez komendanta właściwej jednostki policji”. Jak dodał, „tak zwana dokumentacja osadzeniowa została dostarczona do jednostki penitencjarnej transportem sądowym”.

Na godzinę 11:00 skazani prawomocnym wyrokiem zostali zaproszeni przez Andrzeja Dudę do Pałacu Prezydenckiego. Ułaskawienie przez prezydenta w trakcie toczącego się procesu, wyrok skazujący w związku z aferą gruntową i spór kompetencyjny w Sądzie Najwyższym, a także sprzeczne opinie prawników – zamieszanie wokół sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego trwa.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłych szefów CBA, a obecnie posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za nadużycia w trakcie badania afery gruntowej na karę 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi zostało wznowione mimo ich ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 r. W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy orzekł jednak, że akt łaski nie wywołał skutków prawnych.

W orzeczeniu wskazano, że ułaskawić można jedynie osoby prawomocnie skazane. Byli szefowie CBA zostali nieprawomocnie skazani we wspomnianej sprawie przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w marcu 2015 r.

