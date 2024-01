Wąsik i Kamiński u prezydenta. Są najnowsze zdjęcia

Na profilu Kancelarii Prezydenta zamieszczono zdjęcia z uroczystości powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP.

„Macie panowie za sobą wielkie doświadczenie i cechujecie się rzetelnością wykonywania powierzonych zadań. Najlepszym dowodem na Wasz propaństwowy patriotyzm jest to, że współpracowaliście w ostatnich latach z Ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem” – napisano.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński u prezydenta

Jak nieoficjalnie ustaliła niezalezna.pl, policja miała próbować zatrzymać dzisiaj posła Macieja Wąsika. Funkcjonariusze mieli pojawić się przed domem polityka, ale nie zastali go w domu. Te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone.

W poniedziałek 8 stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował o wystawieniu „nakazów doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”. Także w poniedziałek Marcin Mastalerek przekazał, że prezydent Andrzej Duda zaprosił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego. Spotkanie, zgodnie z zapowiedziami, miało rozpocząć się we wtorek 9 stycznia o godz. 11.

